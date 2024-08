Cai Calolzio. Oltre 70 soci per il pranzo estivo del Gruppo Quater Pass

Attività sezionale di escursionismo infrasettimanale

Tutti possono partecipare, ecco come fare

CALOLZIOCORTE – Il Gruppo Quater Pass del Cai Calolziocorte ha festeggiato giovedì 1 agosto, presso l’agriturismo Prato Buscante di Pasturo, la chiusura delle attività della prima parte dell’anno con il tradizionale pranzo estivo. La partecipazione di oltre 70 soci, il grande entusiasmo di tutti nel raccontare le esperienze e proporre nuove destinazioni, ha evidenziato il grande successo dell’iniziativa.

Il Gruppo Quater Pass promuove un’attività sezionale di escursionismo infrasettimanale. Un incontro continuo durante tutto l’anno, organizzato per unire e condividere insieme la stessa passione per la montagna. Il gruppo organizza tutti i giovedì dell’anno gite di escursionismo e ciaspolate, supportati dalla struttura del Cai, attenti ad accogliere tutti coloro con la passione della montagna.

I criteri generali per l’organizzazione delle escursioni prevede un dislivello massimo di 900 metri, 10 km circa di sviluppo tra andata e ritorno e 6 ore massimo di cammino per andata e ritorno oltre alle soste per rifiatare, pranzare e ammirare il panorama. Escursioni più facili e corte si alternano a escursioni più impegnative per accontentare i desideri di tutti i partecipanti. La sicurezza dei sentieri nella scelta dei percorsi è tenuta in particolare considerazione.

Per partecipare alle gite del gruppo Quater Pass bisogna essere soci del Cai Calolziocorte e in regola con il tesseramento annuale. Per iscriversi alle gite basta comunicare al capogita, che ha inviato la mail e il Whatsapp con il programma dettagliato dell’escursione del giovedì, la propria adesione entro le ore 20 del mercoledì precedente. Non è necessario avere l’auto, per ogni gita il gruppo di organizza per usare meno macchine possibili. E’ richiesto un contributo per la benzina a chi non utilizza la propria macchina.

Per partecipare servono scarponcini alti con la suola non usurata, bastoncini, ramponcini, ciaspole e abbigliamento adatto in funzione delle escursioni. Si predilige il pranzo al sacco ma nella stagione estiva si propongono anche pranzi presso i rifugi aperti. Per partecipare basta andare in sede Cai in via Dante, 43 a Calolziocorte il martedì e venerdì dalle ore 21 o inviare i propri contatti (telefono e mail) ai responsabili del Gruppo tramite Whatsapp al numero 335 8077806.