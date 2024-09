Cai Calolzio. Rinnovata la palestra di arrampicata, inaugurata la stagione indoor

Centinaia di prese nuove, parecchi giri d’arrampicata veramente belli e alla portata di tutti

CALOLZIOCORTE – Non si fermano le attività del Cai di Calolziocorte che, in vista della stagione più fredda e meno favorevole per l’attività all’aperto, ha rimesso a nuovo la palestra di arrampicata situata nella sede di corso Dante, un vero e proprio fiore all’occhiello per l’associazione guidata dal presidente Giuseppe Rocchi.

Proprio nella serata di ieri, venerdì, è stata inaugurata la stagione indoor: “Anche quest’anno è stato fatto un importante investimento con l’acquisto di centinaia di prese nuove e, con l’aiuto di un bravo tracciatore, sono stati realizzati parecchi giri d’arrampicata veramente belli e alla portata di tutti – ha spiegato il presidente Rocchi -. Mi ha fatto particolarmente piacere vedere parecchi giovani all’inaugurazione di ieri sera, questo vuole dire che stiamo andando nella giusta direzione…”.