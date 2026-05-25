Cai Calolzio. Splendide arrampicate alla Bastionata del Resegone per la conclusione del corso roccia

Giornata straordinaria per l’iniziativa della scuola di alpinismo e scialpinismo “Valle San Martino”

14 allievi si sono cimentati con gli istruttori su vie ottimamente attrezzate. Poi la festa alla Capanna Ghislandi

CALOLZIOCORTE – Si è concluso con una giornata straordinaria il 40° corso di roccia AR1 organizzato dalla scuola di alpinismo e scialpinismo “Valle San Martino” e patrocinato dal Cai Calolziocorte e Cai Cisano Bergamasco. Iniziato ad aprile, il corso ha visto impegnati 14 allievi che hanno affrontato un percorso formativo avanzato dove hanno potuto apprendere le tecniche fondamentali per l’arrampicare in sicurezza su roccia.

Lezioni teoriche si sono alternate a lezioni pratiche in falesia/indoor e uscite in ambiente. Per la giornata conclusiva che si è svolta ieri, domenica 24 maggio, il Cai Calolziocorte ha deciso di giocare in casa portando gli allievi sulla Bastionata del Resegone, a due passi dalla capanna sociale Ghislandi situata al Passo del Fò.

“E’ stata davvero una bella giornata, è andato tutto perfettamente, una degna conclusione per un corso roccia che è stato stupendo – ha detto il presidente del Cai Calolziocorte Giuseppe Rocchi -. Istruttori e allievi si sono cimentati sulle delle belle vie di arrampicata, non banali, perfettamente attrezzate, che si trovano a due passi da casa. Sono particolarmente legato alla Bastionata e ci tenevo che la conclusione del corso si svolgesse proprio lì, perciò sono particolarmente soddisfatto. Alla fine, ospitati dalla Capanna Ghislandi, abbiamo festeggiato con una buona amatriciana, pane, salame… e un brindisi in compagnia”.