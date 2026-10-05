Cai Calolziocorte. Successo per la tradizionale burollata al passo del Fò

In tanti hanno partecipato alla festa presso la Capanna Sociale Giacomo Ghislandi

Santa Messa, caldarroste per tutti e lotteria con numerosi premi

CALOLZIOCORTE – In tanti hanno partecipato ieri, domenica 4 ottobre, alla tradizionale burollata organizzata dal Cai Calolziocorte presso la Capanna Sociale Giacomo Ghislandi al Passo del Fò. La giornata, che ha visto la presenza di numerosi soci e tanti amici dell’associazione, si è aperta con la S. Messa, in cui sono stati ricordati i caduti in montagna e in particolare i caduti del Cai Calolzio.

Al termine della celebrazione si è svolta la parte più conviviale della giornata con le tradizionali burolle offerte dal Cai. Apprezzato il gran lavoro di chi ha reso possibile la buona riuscita della bella giornata a partire dagli addetti alle caldarroste, agli addetti alla preparazione di panini e bevande e a chi, nei giorni precedenti la festa, si è dedicato alla pulizia dei sentieri.

La giornata si è conclusa con la lotteria con numerosi premi, mentre il presidente Giuseppe Rocchi, molto soddisfatto per la bellissima festa, ai presenti le prossime due iniziative che si svolgeranno nella sede di corsa Dante, 43 a Calolziocorte:

Giovedì 15 ottobre ore 21: La vita appesa allo spit di Alessandro Ronchi

La vita appesa allo spit di Venerdì 6 ottobre ore 21: Pole Pole to Kilimanjaro di Federico Cereda e Anna Specogna.