Calolzio. Gec Genepì, non sarà celebrata la messa dell’8 dicembre al Passo del Fò

La pandemia ha cancellato il tradizionale appuntamento

“Un momento solenne per ricordare i caduti della montagna e in particolare di Sandro Villa”

CALOLZIOCORTE – Il Gruppo Escursionisti Calolziesi Genepì comunica che non sarà celebrata la tradizionale Santa Messa dedicati a tutti i caduti della montagna dell’8 dicembre alla Cappelletta al Passo del Fo’, sotto la bastionata del Resegone.

“La pandemia ha cancellato anche questo tradizionale appuntamento per i soci del gruppo calolziesi e per tanti appassionati della montagna per i quali era un appuntamento fisso da moltissimo tempo – hanno fatto sapere dal gruppo -. Un momento solenne con cui il Genepì vuole ricordare tutti i caduti della montagna ed in particolare di Sandro Villa, socio scomparso l’8 dicembre del 1961, a cui è dedicata la Cappella al Passo del Fo’ (inaugurata nel 1963)”.