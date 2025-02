Corri al Tesoro: iscrizioni aperte, si corre il 10 maggio

Carenno si prepara ad ospitare la 4^ edizione della skyrace che si snoda per 14 chilometri e 950 metri di dislivello positivo

CARENNO – Carenno si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua tradizione sportiva con la 4^ edizione della gara di corsa in montagna “Corri al Tesoro” (CAT), organizzata dall’Evolution Sport Team. L’evento, in programma sabato 10 maggio alle ore 15:00, si conferma un appuntamento immancabile per gli appassionati della corsa in montagna.

Il percorso, ormai consolidato, si snoda su 14 chilometri con un dislivello positivo di 950 metri, offrendo un mix perfetto tra tecnica, resistenza e paesaggi spettacolari. I partecipanti attraverseranno faggete, distese di narcisi e il suggestivo tratto sulla Dorsale Orobica Lecchese (DOL), che regala una vista panoramica mozzafiato.

Negli anni, la CAT è diventata un test di riferimento per gli atleti in preparazione alle competizioni di fine maggio e inizio giugno, guadagnandosi la reputazione di gara strategica per affinare la condizione fisica.

Per chi punta a riscrivere la storia della gara, i tempi da battere sono quelli registrati da Lorenzo Beltrami con 1h12’24” nella categoria maschile e da Elisa Pallini con 1h28’07” in quella femminile.

Le iscrizioni sono già aperte sulla piattaforma Kronoman e l’attesa cresce per un pomeriggio all’insegna dello sport, della natura e della passione per la corsa in montagna.