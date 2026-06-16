Due giorni in Val Biandino per l’Alpinismo Giovanile del Cai Calolziocorte

Tante emozioni per il numeroso gruppo di ben 35 bambini dai 7 ai 13 anni

CALOLZIOCORTE – Con l’ultima uscita di sabato e domenica scorsi, sono terminate le gite primaverili organizzate dall’Alpinismo Giovanile della sezione Cai di Calolziocorte.

Il numeroso gruppo di ben 35 bambini dai 7 ai 13 anni, con gli accompagnatori del Cai e con la presenza di alcuni dei loro genitori, ha potuto esplorare e ammirare le bellezze della Val Biandino.

Sabato mattina gli zaini pesano un po’ più del solito, dato che questa volta la gita di due giorni, prevede il pernottamento nell’accogliente Rifugio Tavecchia. In una splendida giornata di sole, partendo dal paese di Introbio, tutti insieme hanno superato i 900 metri di dislivello per raggiungendo il Rifugio poco dopo mezzogiorno. Dopo il pranzo al sacco, nel pomeriggio i bambini divisi in quattro squadre, equipaggiati di bussola e carta topografica, sono stati coinvolti in una divertente attività di orienteering. Durante il gioco hanno anche potuto assistere alla mungitura pomeridiana delle mucche nella vicina azienda agricola.

La famiglia Buzzoni ha accolto il gruppo nel Rifugio Tavecchia con una succulenta cena. Il giorno successivo, dopo la colazione, il gruppo ha risalito tutta la Val Biandino, passando dal Rifugio Santa Rita, raggiungendo il Lago di Sasso, posto ai piedi del Pizzo dei Tre Signori. Durante il tragitto è stato possibile ammirare una bellissima fioritura: Anemoni gialli e bianchi, Gigli bianchi, Botton d’oro, Ginestre in fiore, costantemente circondati dai Maggiociondoli.

Dopo la lunga discesa a Introbio il gruppo è salito sul pullman per il ritorno, i giovani alpinisti erano tutti molto soddisfatti per le emozioni di queste due giornate trascorse in compagnia immersi in una stupenda natura. “Uno speciale ringraziamento a Giulio e a tutta la famiglia Buzzoni per la loro simpatia, per l’accoglienza riservataci e per la gustosa e abbondante cena che ci hanno preparato. Appuntamento a tutti alle prossime avventure dell’Alpinismo Giovanile del Cai di Calolziocorte”.