Erve, 19enne precipita lungo il sentiero San Carlo: intervento dell’elisoccorso

Una ragazza di 19 anni è precipitata battendo la testa mentre si trovava alle pozze di Erve

La macchina dei soccorsi si è messa in moto pochi minuti dopo le 13

ERVE – La chiamata ai soccorsi è scattata dieci minuti dopo le 13 da Erve, con l’intervento dei sanitari dell’elisoccorso di Sondrio, della squadra Saf dei vigili del fuoco di Lecco e del soccorso alpino XIX delegazione lariana per una ragazza di 19 anni precipitata per circa 5 metri nel greto del torrente.

L’incidente è avvenuto nella zona delle pozze, lungo il sentiero San Carlo e dopo l’agriturismo i Due Camosci.

Stando a quanto appreso la 19enne è precipitata fra le rocce riportando un trauma cranico e a un braccio. Dopo le prime cure sul posto è stata trasportata dall’elicottero all’ospedale di Gravedona in codice giallo.

Alle 15.10 circa, sempre alle pozze di Erve, una 37enne ha accusato un malore: la squadra saf dei vigili del fuoco è quindi intervenuta nuovamente per raggiungere la donna nel luogo impervio e affidarla alle cure dei sanitari.

Pochi minuti prima delle 15.30, è stato richiesto anche un altro intervento dell’elisoccorso, in questo caso inviato da Como, per due escursionisti in difficoltà nella zona della Bocchetta di Larec, che unisce la Valle dei Forni con la Val Fraina, nel territorio di Premana. L’elicottero è stato inviato in codice giallo, sul posto anche il soccorso alpino di Premana per il recupero tecnico.