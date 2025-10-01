Il Cai Calolzio celebra 80 anni di storia con cinque serate dedicate alla montagna

Un ciclo di incontri dedicato a chi vive la montagna con passione

Esperienze, film e testimonianze: la prima serata si svolgerà venerdì 3 ottobre

CALOLZIOCORTE – Un traguardo importante e un’occasione speciale da condividere con la comunità: il Cai Calolziocorte compie 80 anni e festeggia la propria storia con un ciclo di cinque serate dedicate ai grandi temi della montagna e dell’avventura. Gli appuntamenti si terranno il venerdì sera, alle ore 21, nella sede di Corso Europa 43 a Calolziocorte.

La serata inaugurale è in programma per venerdì 3 ottobre e vedrà protagonista Giuseppe Rocchi, presidente del Cai Calolziocorte ed ex capo stazione del Soccorso Alpino di Lecco (XIX Delegazione Lariana). Nel suo intervento ripercorrerà l’evoluzione delle attrezzature per l’arrampicata: dal semplice chiodo agli strumenti più innovativi e moderni che oggi permettono di affrontare in sicurezza le pareti delle montagne più celebri e affascinanti.

Il 17 ottobre sarà la volta di Pietro Mercuriali, che presenterà il cortometraggio “Vindur, dove nasce il vento”. Attraverso il film racconterà esperienze e competenze indispensabili per affrontare il vento in Islanda, compagno costante e inseparabile di ogni viaggio in quelle terre estreme.

L’alpinista Roberto Chiappa, già direttore della Scuola di alpinismo e sci alpinismo della Val San Martino, proporrà il 31 ottobre “Con il Tibet nel cuore”: un racconto di esperienze vissute nella regione che ospita le montagne più alte del mondo e una popolazione straordinaria per cultura e tradizioni.

Il 14 novembre il Gruppo Alpinistico Gamma, realtà di prestigio conosciuta anche a livello internazionale, presenterà “ALADAGLAR – Viaggio per esplorare la catena del Tauro in Turchia orientale”. Un’esperienza collettiva tra le montagne turche, alla ricerca di nuove vette da conquistare e di vie inedite da aprire.

A chiudere il ciclo di incontri, il 28 novembre, sarà Stefania Valsecchi, per tutti Steppo, con “Apro gli occhi e non sogno”: il racconto di un viaggio straordinario, 5.400 chilometri in bicicletta da Catania a Capo Nord, affrontati in solitaria ma resi indimenticabili dagli incontri con tanti nuovi amici lungo la strada.

Le serate vogliono ispirare soci e appassionati a immaginare nuove avventure e a trasformarle in realtà, sia individualmente sia in gruppo. Ogni impresa nasce dall’ascolto e dal confronto con le esperienze di altri pionieri, un’occasione per arricchire conoscenze e competenze utili a raggiungere le proprie mete.

L’ingresso alle serate è libero.