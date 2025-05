La Ferrata del Centenario chiusa per esercitazioni dei VVF: giorni e dettagli

Le date interessate sono quelle del 27, 28, 29 e 30 maggio e successivamente del 3, 4, 5 e 6 giugno

ERVE – Non sarà accessibile agli alpinisti nei prossimi giorni la Ferrata del Centenario al Passo del Fo’ che si snoda lungo la Bastionata del Resegone. A comunicarlo è la sezione di Calolziocorte del Club Alpino Italiano, che ha affisso un avviso ben visibile sul posto: “La ferrata del Centenario al Passo del Fo’ non sarà praticabile dagli alpinisti per esercitazione VVF”.

Il percorso attrezzato, noto tra gli appassionati di montagna per la sua bellezza e difficoltà tecnica, sarà temporaneamente chiuso a causa di un programma di addestramento riservato ai Vigili del Fuoco. Le date interessate sono quelle del 27, 28, 29 e 30 maggio e successivamente del 3, 4, 5 e 6 giugno. Otto giornate in cui l’accesso alla via sarà interdetto per consentire lo svolgimento in sicurezza delle esercitazioni.

Non si tratta di un’interruzione ordinaria: la presenza dei VVF in zona è indice di attività complesse e specialistiche, che richiedono il pieno utilizzo delle strutture e l’assenza di persone estranee, per garantire sia l’efficacia delle prove sia l’incolumità degli escursionisti. È una prassi consolidata, quella di riservare vie ferrate o aree montane per simulazioni operative, ma che comporta comunque modifiche temporanee alla fruizione pubblica del territorio.

Il CAI di Calolziocorte – Sezione “Ercole Esposito” – ha diffuso tempestivamente l’informazione per evitare disagi e garantire la massima trasparenza. I referenti invitano gli escursionisti a programmare le proprie uscite tenendo conto delle date indicate e a rispettare il divieto di accesso nei giorni segnalati. Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la sede di Corso Dante 43 al numero 0341.504329 o scrivere all’indirizzo email calolziocorte@cai.it