La Nord dell’Eiger raccontata da Serafino Ripamonti, serata al Cai di Calolzio

Venerdì 22 maggio ore 21 appuntamento con il giornalista e alpinista del gruppo Ragni

Racconterà la salita invernale della Parete Nord dell’Eiger nel marzo del 2022

CALOLZIOCORTE – Venerdì 22 maggio ore 21 appuntamento presso la sede del Cai di Calolziocorte, con il giornalista e alpinista del Gruppo Ragni Serafino Ripamonti che racconterà la salita invernale della Parete Nord dell’Eiger nel marzo del 2022 (via classica Heckmair, 1800 m, ED).

Si tratta di un’impresa mitica e pericolosa, che richiede un’eccellente tecnica su ghiaccio/misto e capacità di gestione del freddo estremo. Con uno sviluppo di circa 2500 m, la via presenta ghiaccio (60-70°), roccia (V+/A0) e misto, neve assestata, bivacchi e richiede velocità per il rischio di valanghe e crolli. Parteciperà alla serata anche l’accademico del Cai Mario Burini con alcune fotografie storiche.

Serafino Ripamonti (Merate, 1972) si occupa di giornalismo e comunicazione nel settore degli sport di montagna e del turismo outdoor, collaborando, tra gli altri, con Montagna.tv, Trekking&Outdoor, Runner’s World. Entra nei Ragni della Grignetta nel 2001 e prende parte alla spedizione alpinistica K2-2004, organizzata in occasione dei cinquant’anni dalla prima salita del K2. È inoltre curatore dei contenuti storici e scientifici dell’Osservatorio Alpinistico Lecchese, il museo multimediale che il Comune di Lecco ha creato nel 2016 per promuovere la tradizione alpinistica del territorio.