Luci di Solidarietà: in 120 sul Monte Tesoro per ricordare l’alpinista Mario Merelli

Sabato scorso l’evento benefico a sostegno del Kalika Family Hospital in Nepal

“E’ andata davvero bene: grazie a tutti i partecipanti e a coloro che ci aiutano nell’organizzazione”

CARENNO – Una bella serata, resa magica dall’ambiente innevato. La 14^ edizione di Luci di Solidarietà ha visto la partecipazione di circa 120 persone (il gruppo da Carenno e quello del Cai Paderno Dugnano i più numerosi) che, sabato scorso, hanno dato vita alla fiaccolata benefica a ricordo dell’alpinista bergamasco Mario Merelli e a sostegno del Kalika Family Hospital in Nepal.

Il gruppo, partito dal Pertus, è salito in cima al Monte Tesoro dove ad attenderlo c’era il tradizionale ristoro allestito dal Gruppo Alpini di Carenno e dal gruppo I Beck guidato da Gian Mario Maver (QUI un suo breve video). Dopo la sosta ristoratrice che ha offerto alla compagnia panorami mozzafiato a 360 gradi, la compagnia è ripartita alla volta di Valcava dove si è svolta la cena prima del rientro al Pertus con le navette messe a disposizione dall’organizzazione.

“E’ andata davvero bene e la neve caduta nei giorni precedenti ha reso la fiaccolata ancor più suggestiva. Accanto a partecipanti storici che da anni non si perdono l’appuntamento, è bello vedere persone nuove che salgono per la prima volta al Monte Tesoro – ha raccontato Giuseppe Capoferri, anima dell’evento -. Un sentito ringraziamento va alle istituzioni che hanno patrocinato l’evento, al Gruppo Alpini di Carenno e al Gruppo I Beck per il ristoro al Sacrario del Monte Tesoro, nonché a tutte le persone che hanno scelto di aderire a questa significativa iniziativa. Un ringraziamento speciale al Soccorso Alpino Speleologico Lombardo e alla Croce Rossa Valle Imagna per il prezioso supporto e la collaborazione. Non da ultimo un grazie va all’Associazione Co.Ro. di Costa Valle Imagna per il prezioso servizio navetta”.

Ospite Marco Zaffaroni, con lo staff dell’Associazione Bistari Bistari, che due volte all’anno va in Nepal per seguire da vicino il progetto del Kalika Family Hospital: “Come al solito ha fornito a tutti i partecipanti della fiaccolata un resoconto sulle attività del Kalika Family Hospital, progetto che negli anni si è ingrandito e questo non può che farci piacere”.

In pagina e di seguito le belle foto dell’evento scattate dall’amico Matteo Ratti che ringraziamo.