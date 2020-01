Luci di Solidarietà: in tanti alla fiaccolata benefica in ricordo di Merelli

Successo per l’evento organizzato da Oltre Confine

“Un grosso grazie a tutti coloro che ci danno una mano”

CARENNO/VALLE IMAGNA – Grande partecipazione all’evento organizzato da associazione filodrammatica Oltre Confine con il patrocinio dei comuni di Costa Valle Imagna, Carenno e Torre de’ Busi, Pro loco di Carenno e Costa Valle Imagna, Gruppo Alpini Costa Valle Imagna, Gruppo Amici Monte Ocone, Soccorso Alpino e soccorso Akja, Associazione sportiva di Costa Valle Imagna in ricordo dell’alpinista bergamasco Mario Merelli e a sostegno del Kalika Family Hospital giunto all’ottava edizione.

Molte persone provenienti da diverse città lombarde e non, hanno raggiunto la località Pertus, da cui da diversi anni prende il via la fiaccolata “Luci di Solidarietà”, tutti uniti dall’amicizia, dalla passione per la montagna, dall’amicizia nei confronti dell’alpinista Merelli.

“Dal Pertus la fiaccolata si è diretta verso la vetta del monte Tesoro, ad attenderci il presidente del gruppo alpini di Carenno Mirco Bussolati supportato dal Gruppo I Beck per l’immancabile punto di ristoro – racconta Giuseppe Capoferri, anima dell’evento benefico – . Sin dalla prima edizione, avvenuta nel 2013, ho trovato in loro massima disponibilità, cordialità e collaborazione; sono un riferimento importante per la fiaccolata. Piena stima nei loro confronti, non mi stancherò mai di ringraziarli. Sono parte importante e fondamentale dell’organizzazione”.

Il sacrario illuminato a giorno, ogni anno lascia a bocca aperta tutti i partecipanti. Dopo la sosta per il ristoro, la fiaccolata ha ripreso il suo percorso, proseguendo sul sentiero 571 Dol (Dorsale Orobica Lecchese) sino all’imbocco del sentiero 573, verso Costa Valle Imagna (Bergamo). La parte finale ha visto la discesa nel pascolo in centro paese, molto suggestivo.

Per concludere, la cena presso il ristorante Costa di Costa Valle Imagna, alla presenza dell’alpinista Marco Zaffaroni, compagno di innumerevoli spedizioni himalayane di Merelli. Zaffaroni è il presidente dell’Associazione Bistari Bistari Onlus che si occupa della gestione del Kalika Family Hospital nella valle del Dolpo in Nepal. Molto apprezzato anche l’intervento dell’alpinista argentino Adrian Gauna che, tra le varie imprese, ha raccontato delle sue salite sugli 11 vulcani più alti del mondo.

“Un ringraziamento particolare anche all’associazione Coro di Costa Valle Imagna per il servizio navetta offerto al Soccorso Alpino Speleologico Lombardo e Akja Soccorso piste per il servizio di soccorso sul percorso, infine un ringraziamento alla Croce Rossa Valle Imagna. L’appuntamento è alla prossima edizione”.