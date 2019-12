Montagna. Ragni around the World: on-line il film “L’inverno del vicino”

LECCO – Lunedì 16 dicembre scatta il secondo appuntamento con il programma “Ragni around the World”, che propone ogni mese sul nostro canale Youtube la messa in onda in versione integrale e gratuita di uno dei nostri film più belli. Da lunedì, a partire dalle ore 9 del mattino, sarà on-line il film “L’inverno del vicino”.

Di seguito la programmazione completa per i prossimi mesi

Gennaio 2020 – Cerro Torre parete Est (2019) Regia Marta Cavallari Protagonisti: Matteo Della Bordella, Matteo Pasquetto

Febbraio 2020 – Cerro Mariposa (2017) Regia Achille Mauri Protagonisti: Paolo Marazzi e Luca Schiera

Marzo 2020 – Come scarafaggi nel deserto (2015) Regia Pietro Porro Protagonisti: Simone Pedeferri e Marco Vago

Aprile 2020 – Madagascar (2018) Regia Achille Mauri Protagonisti: Matteo De Zaiacomo, Marco Maggioni, Dimitri Anghileri

Maggio 2020 – Big Mountain (2018) Regia Filippo Salvioni Protagonisti: David Bacci e Luca Moroni

Giugno 2020 – Emozione Polare (2009) Regia Pietro Porro Protagonisti: Matteo Della Bordella, Simone Pedeferri e Richard Felderer

Luglio 2020 – Sasso Cavallo, Via del Det (2011) Regia Paola Nessi Protagonisti: Luca Passini e Matteo Piccardi

Agosto 2020 – Secret Kirghizistan (2015) Regia Filippo Salvioni Protagonisti Matteo De Zaiacomo e Luca Schiera

Settembre 2020 – Segni (2016) Regia Michele Caminati Protagonista Simone Pedeferri

Ottobre 2020 – The Great Shark Hunt (2015) Regia Filippo Salvioni Protagonista Matteo Della Bordella

L’inverno del vicino – scheda film

Due uomini si preparano a salire una montagna in inverno. Sul fare del giorno si mettono in cammino e iniziano la loro ascensione lungo una parete bella e imponente, ricoperta da metri e metri di neve e ghiaccio. Sembra un angolo sperduto del mondo, e invece sono sulla Parete della Fasana nel gruppo delle Grigne a soli 20 minuti dal lago di Como. Come in un sogno il film segue gli alpinisti e Ragni di Lecco Silvano Arrigoni e Lorenzo Festorazzi in un ambiente che racchiude in sé il senso stesso del film: la bellezza, la natura selvaggia e inaspettata sono a due passi da casa nostra. La una colonna sonora è interamente originale e composta appositamente per questo film.