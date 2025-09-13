Rinnovata la palestra di arrampicata, Cai Calolzio pronto per la stagione indoor

Venerdì sera la presentazione alla presenza dei soci

“Creati di nuovo giri d’arrampicata veramente belli e di tutte le difficoltà”

CALOLZIOCORTE – Una bella serata quella di venerdì scorso per i tanti soci del Cai Calolzio che hanno partecipato alla presentazione della nuova palestra di arrampicata, vero e proprio fiore all’occhiello della storica sede di corso Dante. Anche quest’anno, in occasione dell’inizio della stagione indoor, è stato compiuto un gran lavoro di rinnovamento con la creazione di nuovo giri d’arrampicata veramente belli e di tutte le difficoltà.

“Oltre al rinnovamento delle linee, abbiamo posizionato delle nuove panche sotto le quali c’è lo spazio per posizionare anche gli zaini – ha spiegato il presidente Giuseppe Rocchi -. Sono contento perché quella di ieri è stata una serata molto partecipata che, dopo l’estate, segna l’inizio della stagione al chiuso. Ricordo che la palestra di arrampicata è riservata ai soli soci del Cai Calolziocorte, tra cui ci sono anche una trentina di giovanissimi che partecipano ai corsi”.