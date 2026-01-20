Torna la fiaccolata “Luci di Solidarietà” in ricordo di Mario Merelli

Presentata la 14^ edizione dell’evento benefico a sostegno del Kalika Family Hospital

Appuntamento sabato 31 gennaio 2026

CARENNO – E’ prevista per sabato 31 gennaio 2026 la 14^ edizione della fiaccolata “Luci di Solidarietà”, evento benefico dedicato alla memoria dell’alpinista bergamasco Mario Merelli e al sostegno del Kalika Family Hospital, l’ospedale in Nepal voluto e fondato dallo stesso Merelli insieme a Marco Zaffaroni.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Filodrammatica Oltre Confine ETS con il patrocinio di Associazione Bistari Bistari, dei Comuni di Costa Valle Imagna, Carenno e Torre de’ Busi, del CAI di Bergamo, del CAI Valle Imagna, delle Pro Loco di Costa Valle Imagna e Carenno, del Gruppo Alpini di Carenno e Costa Valle Imagna, del gruppo I Beck e del Gruppo G.A.M.O. – Gruppo Amici Monte Ocone.

A tredici anni dalla scomparsa di Mario Merelli sul Pizzo Scais, la fiaccolata continua a rappresentare un momento di forte valore umano e solidale, capace di coinvolgere appassionati di montagna, amici e cittadini accomunati dal ricordo dell’alpinista e dal sostegno a un progetto sanitario di grande importanza.

“L’amicizia con Mario – spiega Giuseppe Capoferri, presidente dell’Associazione Filodrammatica Oltre Confine – è nata nell’ottobre del 2009. Ricordo Mario come una persona spontanea, generosa e di grande cuore”.

Nel corso degli anni l’evento ha ospitato importanti protagonisti dell’alpinismo, che hanno condiviso racconti e immagini delle spedizioni himalayane. Tra i partecipanti delle passate edizioni figurano, tra gli altri, Marco Zaffaroni, Mario Panzeri, Annalisa Fioretti e Marco Confortola.

Il ritrovo è fissato dalle 15.45 presso il Ristorante Pizzero da Fausto a Valcava, dove sarà possibile iscriversi alla fiaccolata. Un servizio navetta gratuito condurrà i partecipanti alla località Pertus, punto di partenza del percorso lungo il sentiero 571 della Dorsale Orobica Lecchese, con passaggio al Rifugio Monte Tesoro, dove sarà offerto un buffet a cura del Gruppo Alpini di Carenno. L’arrivo è previsto al Passo di Valcava, con rientro a piedi al paese.

Per chi lo desidera, la serata potrà concludersi con una cena conviviale con formula “giro pizza”. È obbligatorio l’utilizzo di abbigliamento tecnico adeguato e di frontalino o torcia elettrica; non è consentito l’uso di fiaccole. L’assistenza sanitaria sarà garantita dalla Croce Rossa Valle Imagna e dal Soccorso Alpino Valle Imagna.

La prenotazione per la cena è obbligatoria entro giovedì 29 gennaio. Il programma completo è disponibile nella locandina ufficiale dell’evento.