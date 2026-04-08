ConoSCIamo, a Villa Greppi una serata dedicata alla storia dello sci

Monticello Brianza ospita la terza conferenza del progetto con le campionesse della Valanga Rosa

Venerdì 10 aprile alle 20.30 nell’antico granaio di Villa Greppi

MONTICELLO BRIANZA – Proseguono le iniziative del progetto ConoSCIamo: storie di sci e montagna, un viaggio tra i musei del Sistema Museale della provincia di Lecco, finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del bando Olimpiadi della Cultura, dove si è classificato al primo posto nella graduatoria.

Venerdì 10 aprile alle 20.30, nell’antico granaio di Villa Greppi a Monticello Brianza, si terrà la terza conferenza del ciclo, dedicata alla storia e all’evoluzione dello sci. L’evento proporrà un viaggio tra filmati, immagini d’epoca e testimonianze dirette di un passato recente, raccontando le radici e le trasformazioni di questo sport.

A dialogare con il pubblico saranno Ruggero Meles, scrittore e scialpinista, e Max Vergani, responsabile dell’Ufficio Stampa FISI e autore del volume “Cortina 41 – Il Mondiale fantasma”. Tra gli ospiti di prestigio ci saranno le campionesse della Valanga Rosa, Claudia Giordani e Daniela Zini, insieme a Franco “Chicco” Cotelli, maestro di sci, allenatore e direttore del “Laboratorio Alte Prestazioni” del CONI e della FISI, nonché autore, con Paolo De Chiesa, del volume “La tecnica moderna dello sci” (Stefanoni Editore, Lecco).

L’iniziativa rientra nel programma dell’Olimpiade culturale Milano Cortina 2026, che promuove i valori olimpici attraverso cultura, patrimonio e sport in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali.

Per aggiornamenti sul progetto e sulle prossime iniziative è disponibile il sito web dedicato a ConoSCIamo.