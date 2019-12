E’ arrivata la neve: “Sabato e domenica attenzione se andate in montagna”

I consigli del Soccorso Alpino per chi decide di compiere un’escursione

“Prestare attenzione alla neve ventata e ai movimenti basali”

LECCO – Dopo le seppur brevi nevicate di giovedì e venerdì, nel fine settimana sono previste due giornate di bel tempo e saranno molte le persone che sceglieranno la montagna per trascorrere il weekend e godersi i magici panorami imbiancati dalla neve.

E’ bene però prestare attenzione come spiegano dal Soccorso Alpino: “Le due perturbazioni non sono state di forte intensità ma, in quota, molto probabile si potrà trovare neve ventata – spiega Giuseppe Rocchi, capo stazione della stazione di Lecco del Cnsas (XIX Delegazione Lariana) – Il forte vento di oggi e quello previsto nella giornata di sabato ha formato e formerà degli accumuli di neve sui pendii e a ridosso delle creste. Quindi, è necessario prestare molta attenzione. Così come si dovrà prestare attenzione agli scorrimenti basali, che potrebbero avvenire a quote più basse: l’ultima neve scesa, bagnata e più pesante, potrebbe scivolare sul terreno gelato sottostante”.

E’ necessario inoltre essere ben attrezzati: “In questo periodo nello zaino non devono mai mancare un paio di ramponi, una pila frontale, un telo termico e, ovviamente, scarponi e abbigliamento adatti alla stagione invernale. Curate bene la preparazione del vostro zaino a secondo dell’escursione che dovrete affrontare. Non sottovalutate mai i rischi, la scorsa settimana nessuno si sarebbe aspettato che scendesse una valanga a Ornica, tra la Val Brembana e la Val Gerola, staccatasi dal monte Valletto, travolgendo tre persone, poi tratte in salvo. E considerate sempre anche la vostra preparazione fisica, altro aspetto da prendere sempre in considerazione”.

Per sabato e domenica il rischio valanghe è 2 (Moderato) su una scala di 5, come indicato dal bollettino neve e valanghe dell’Arpa Lombardia, mentre sempre per sabato è previsto cielo sereno e poco nuvoloso con vento forte in quota; domenica probabile cielo nuvoloso ma senza precipitazioni.