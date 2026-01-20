Fotografare in montagna: il 28 un incontro al Fatebenefratelli di Valmadrera

Come ottenere immagini di forte impatto visivo in ambiente montano

Saranno presenti il fotografo Luigi Rota e Andrea Biassoni di Terre Alte

VALMADRERA – Un incontro dedicato alla connessione tra fotografia e montagna, con l’obiettivo di mostrare come ottenere immagini di forte impatto visivo in ambiente montano attraverso tecniche semplici e consigli pratici, e come valorizzare soggetto e luce nelle diverse situazioni che si incontrano sul campo.

Sono questi, in sintesi, gli obiettivi dell’incontro “Fotografare in montagna” in programma mercoledì 28 gennaio alle ore 20.45 presso il Centro Culturale Fatebenefratelli in via Fatebenefratelli, 6 a Valmadrera.

Saranno presenti il fotografo Luigi Rota e Andrea Biassoni di Terre Alte che porteranno la loro esperienza e le loro immagini, parlando di organizzazione delle escursioni, scelta degli itinerari e gestione degli orari e della luce.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria via mail a:

prenotazionieterrealte.info

quellidifotorotaegmail.com

L’incontro è realizzato in collaborazione con: terrealte outdoor; quellidifotorota; Luigirota travel experience; centro fotografico Gianni Anghileri Valmadrera; Cai sezione Valmadrera e con il patrocinio del comune di Valmadrera.