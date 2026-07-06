Frana del Monte Piazzo, incontro pubblico a Colico: il punto su sicurezza, lavori e futuro della Statale 36

Un confronto con Anas, Regione Lombardia, geologi e amministratori sul dissesto che interessa il versante del Legnoncino

Martedì 7 luglio all’Auditorium di via Alle Torri a Colico

COLICO – Fare il punto sullo stato della frana del Monte Piazzo, sui lavori eseguiti e sulle prospettive future per la sicurezza della Statale 36 e della linea ferroviaria Lecco-Colico. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico “Conoscere la frana Monte Piazzo per tutelare il nostro territorio”, in programma martedì 7 luglio alle 20 all’Auditorium di via Alle Torri 13 a Colico.

La serata offrirà l’occasione per approfondire la situazione del dissesto Garavina-Monte Piazzo, che interessa gran parte del versante nord del Monte Legnoncino e coinvolge i territori dei Comuni di Sueglio, Valvarrone e Dorio.

Si tratta di un movimento franoso continuo che interessa l’intero versante montano e che provoca lo scivolamento verso il lago della sottostante Galleria Monte Piazzo della Statale 36, lunga circa 2,5 chilometri, con ripercussioni anche sullo svincolo di Dervio e sulla linea ferroviaria Lecco-Colico. Secondo gli esperti di Arpa Lombardia, il movimento della montagna è stimato in circa 2-3 centimetri all’anno.