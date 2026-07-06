Frana del Monte Piazzo, incontro pubblico a Colico: il punto su sicurezza, lavori e futuro della Statale 36

Un confronto con Anas, Regione Lombardia, geologi e amministratori sul dissesto che interessa il versante del Legnoncino
Martedì 7 luglio all’Auditorium di via Alle Torri a Colico
COLICO – Fare il punto sullo stato della frana del Monte Piazzo, sui lavori eseguiti e sulle prospettive future per la sicurezza della Statale 36 e della linea ferroviaria Lecco-Colico. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico “Conoscere la frana Monte Piazzo per tutelare il nostro territorio”, in programma martedì 7 luglio alle 20 all’Auditorium di via Alle Torri 13 a Colico.
La serata offrirà l’occasione per approfondire la situazione del dissesto Garavina-Monte Piazzo, che interessa gran parte del versante nord del Monte Legnoncino e coinvolge i territori dei Comuni di Sueglio, Valvarrone e Dorio.
Si tratta di un movimento franoso continuo che interessa l’intero versante montano e che provoca lo scivolamento verso il lago della sottostante Galleria Monte Piazzo della Statale 36, lunga circa 2,5 chilometri, con ripercussioni anche sullo svincolo di Dervio e sulla linea ferroviaria Lecco-Colico. Secondo gli esperti di Arpa Lombardia, il movimento della montagna è stimato in circa 2-3 centimetri all’anno.
L’incontro arriva a pochi giorni dalla riapertura della canna nord della Galleria Monte Piazzo, prevista per il 9 luglio, dopo la conclusione degli interventi di consolidamento finanziati con un investimento di 55 milioni di euro.
Nonostante il completamento dei lavori, resta alta l’attenzione sulla stabilità dell’area. Anas ha infatti spiegato che gli interventi garantiranno la sicurezza dell’infrastruttura per i prossimi quindici anni, ma nel frattempo sarà necessario individuare una soluzione definitiva per affrontare il problema del dissesto.
Tra i temi che saranno affrontati durante la serata anche l’ipotesi, di cui si parla da tempo, della realizzazione di una nuova variante della Statale 36, gli eventuali investimenti necessari e la possibilità di reperire nuove risorse dopo quelle già destinate al territorio attraverso il PNRR e i finanziamenti legati alle Olimpiadi invernali.
A rispondere alle domande del pubblico saranno l’ingegner Matteo Giuseppe Castiglioni, responsabile della Struttura territoriale Lombardia di Anas, l’assessore regionale agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori e il geologo Cristian Adamoli.
Parteciperanno inoltre Monica Gilardi, sindaco di Colico, Davide Menegola, presidente della Provincia di Sondrio, Fiorenzo Bongiasca, presidente della Provincia di Como, e Mattia Micheli, vicepresidente della Provincia di Lecco con delega alle Infrastrutture e ai rapporti con Anas.
L’incontro è aperto alla cittadinanza.
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