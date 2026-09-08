Frana sulla strada per Campo Moro, cambia il programma del GEL Laorca

Il 20 settembre escursione alternativa ai Laghi di Porcile, in Val Tartano

Ritrovo alle 7 a Lecco e pranzo al sacco

LECCO – La chiusura della strada che da Lanzada conduce a Campo Moro, in Valmalenco, cambia i programmi del Gruppo Escursionisti Laorchesi (GEL Laorca). A causa della frana che ha interessato la viabilità della zona, è stata infatti annullata l’escursione alla Cima Fontana, inizialmente prevista per domenica 20 settembre.

Per la stessa giornata è stato così inserito in calendario il giro dei Laghi di Porcile, con partenza dalla Val Tartano, in provincia di Sondrio.

L’appuntamento per i partecipanti è fissato alle 7 di domenica 20 settembre al parcheggio del negozio Galli Ezio, in via Fiandra a Lecco. La partenza avverrà con mezzi propri, mentre per il pranzo è previsto il tradizionale pranzo al sacco.

Per conoscere nel dettaglio programma, caratteristiche e modalità dell’escursione, gli interessati possono consultare il programma dell’appuntamento e rivolgersi direttamente al GEL Laorca. Per informazioni è possibile scrivere a info@gel-laorca.org oppure telefonare al 320 4161590.

Ulteriori aggiornamenti sono disponibili anche sul sito www.gel-laorca.org, sulla pagina Facebook GelLaorca e sul profilo Instagram gel.laorca.