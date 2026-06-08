Furto al Rifugio Bietti-Buzzi: rubata merce per oltre 2.500 euro

Scassinato il box al Vò di Moncodeno: spariti alimentari, attrezzature e bombole del gas

Il rifugio costretto a chiudere per riorganizzare i rifornimenti

MANDELLO – Oltre 2.500 euro di merce rubata tra alimentari, attrezzature e bombole del gas. Non solo oggetti materiali ma giornate di lavoro, organizzazione e passione per la montagna, tutto ciò che serve per garantire l’attività quotidiana di un rifugio. Lascia tanta amarezza quanto accaduto nella notte di giovedì scorso al Rifugio Bietti-Buzzi, quando ignoti hanno scassinato il box al Vò di Moncodeno, portando via buona parte del carico che sarebbe dovuto arrivare nella struttura la mattina successiva.

A raccontarlo è il gestore Marco Madama, che ha anche diffuso oggi un messaggio su Facebook: “Dopo il furto subito del carico dell’elicottero, siamo costretti a chiudere il rifugio domani e dopodomani per riorganizzare il rifornimento. Ci scusiamo per il disagio. A presto!”.