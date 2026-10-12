GEL Laorca, domenica la Traversata dei Monti in Valchiavenna

Il percorso attraversa Canete, Tabiadascio e diversi alpeggi prima della discesa verso Chiavenna

Un itinerario di difficoltà escursionistica, con 954 metri di dislivello positivo e sei ore di percorrenza

LECCO – Il GEL Laorca si prepara al penultimo appuntamento della stagione escursionistica 2026. Domenica 18 ottobre è in programma la Traversata dei Monti, in Valchiavenna, con un itinerario che attraverserà alcuni degli alpeggi più caratteristici della valle, tra sentieri a mezza costa e borghi di montagna.

Il ritrovo è fissato alle 7 del mattino al parcheggio del negozio Galli Ezio, in via Fiandra a Lecco. La partenza avverrà con mezzi propri in direzione di Villa di Chiavenna, in provincia di Sondrio, punto di avvio dell’escursione. Il pranzo sarà al sacco.

Il percorso prenderà il via dalla frazione di Canete, a 720 metri di quota, per salire verso Tabiadascio, a 1.275 metri. Da qui il gruppo proseguirà lungo un sentiero a mezza costa, toccando in successione gli alpeggi di Gualdo (1.329 metri), Era (1.348 metri), Pian Cantone (1.301 metri), Monte Tabiadascio (1.244 metri), Saranga (1.272 metri) e Monte Pradella (1.164 metri). Questa prima parte dell’itinerario richiederà circa quattro ore e un quarto.

La discesa porterà quindi a Chiavenna, a 222 metri di quota, passando dalle Baite di Tieda (1.057 metri) e dal paese di Uschione, a 836 metri. Per questa seconda parte sono previste circa un’ora e 45 minuti. Il tempo complessivo di percorrenza è stimato in sei ore, con un dislivello positivo di 954 metri. La difficoltà è classificata come escursionistica (E).

Gli organizzatori raccomandano ai partecipanti di presentarsi con abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguati a un percorso escursionistico di alta montagna. Sono consigliati i bastoncini da trekking, mentre non sono ammesse scarpe da tennis. La partecipazione è riservata ai soci del GEL in buone condizioni di salute e adeguatamente preparati alle caratteristiche fisiche e tecniche dell’itinerario.

È obbligatoria la conferma di partecipazione. Il gruppo ricorda inoltre che non è prevista la presenza di accompagnatori: gli organizzatori si occuperanno degli aspetti logistici e organizzativi e potranno modificare anche sostanzialmente il programma in base alle necessità. Il GEL declina ogni responsabilità in caso di incidenti.

Per informazioni e adesioni è possibile scrivere a info@gel-laorca.org, telefonare al 320 4161590 oppure consultare il sito www.gel-laorca.org e i canali social del gruppo, su Facebook GelLaorca e su Instagram gel.laorca.