Guide alpine, tornano i Webinar della montagna: quattro incontri gratuiti

Quattro serate gratuite e aperte a tutti, promosse in collaborazione con Regione Lombardia

In calendario anche clima, ghiacciai, escursionismo e prevenzione invernale

LECCO – Tornano gli appuntamenti online dedicati a chi frequenta la montagna e vuole approfondirne i diversi aspetti, dalla formazione professionale alla sicurezza in ambiente alpino. Le Guide alpine della Lombardia ripropongono i Webinar della montagna, un ciclo di quattro incontri gratuiti e aperti a tutti, realizzati in collaborazione con Regione Lombardia.

Il calendario 2026 si apre giovedì 5 novembre e prevede quattro appuntamenti serali, tutti con inizio alle 20.30, dedicati ad altrettanti temi: diventare Accompagnatore di media montagna, i cambiamenti climatici e i loro effetti sugli ambienti alpini, l’escursionismo e la prevenzione durante la stagione invernale.

Tra gli incontri in programma c’è quello dedicato alla figura dell’Accompagnatore di media montagna, rivolto in particolare a chi sta valutando un possibile percorso professionale in questo ambito. Sarà un’occasione per conoscere meglio i requisiti, l’impegno richiesto e le prospettive legate a questa professione, chiarendo dubbi e raccogliendo informazioni utili per orientare le proprie scelte future.

Spazio anche alle trasformazioni che stanno interessando gli ambienti d’alta quota. Il webinar su clima, ghiacciai e permafrost alpino affronterà un tema che riguarda direttamente chi vive e frequenta la montagna. I cambiamenti climatici e la crescente imprevedibilità delle condizioni meteorologiche rendono infatti sempre più importante preparare con attenzione le escursioni, dalla scelta dell’itinerario alla composizione dello zaino, tenendo conto anche di eventuali situazioni anomale.

Gli altri due incontri saranno dedicati all’escursionismo e alla prevenzione per la montagna invernale. Quest’ultimo appuntamento sarà particolarmente utile in vista della nuova stagione sulla neve, con un’attenzione rivolta a tutti coloro che si muovono in ambiente innevato, a piedi, con le ciaspole oppure sugli sci.

Il calendario si articolerà in quattro serate: 5 novembre, con “Diventare Accompagnatore di media montagna”; 9 novembre, con “Clima, ghiacciai e permafrost alpino”; 23 novembre, con “Escursionismo”; e 30 novembre, con “Prevenzione per la montagna invernale”. Tutti gli incontri inizieranno alle 20.30.

Ogni webinar avrà una durata di circa un’ora e mezza e si svolgerà sulla piattaforma Zoom. La modalità online consentirà ai partecipanti di intervenire, porre domande e confrontarsi direttamente con i relatori. Gli incontri non saranno registrati e potranno essere seguiti attraverso il sito ufficiale del Collegio Guide alpine Lombardia.

Un’occasione di approfondimento e confronto aperta a tutti, per acquisire nuove conoscenze, prepararsi ad affrontare la montagna con maggiore consapevolezza e, per chi lo desidera, esplorare possibili percorsi professionali nel settore.