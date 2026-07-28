Il CAI Strada Storta festeggia 60 anni: il 12 settembre una giornata di festa ad Acquate

Arrampicata, musica, Santa Messa, aperitivo e cena per celebrare i sessant’anni dello storico gruppo lecchese

Prenotazioni aperte fino al 4 settembre per la cena

ACQUATE – Proseguono i festeggiamenti per il 60° anniversario del CAI Strada Storta. Dopo i primi appuntamenti celebrativi, il sodalizio lecchese dà appuntamento a soci, amici e simpatizzanti per una nuova giornata di festa in programma sabato 12 settembre all’oratorio di Acquate, in via Renzo 7 a Lecco.

L’iniziativa vuole essere un’occasione per ritrovarsi e celebrare insieme una storia lunga sessant’anni, fatta di montagna, amicizia, passione e condivisione, valori che da sempre contraddistinguono il gruppo.

Il programma prenderà il via alle 16 con una merenda accompagnata da attività di arrampicata. Alle 17 spazio alla musica dal vivo con Reiko and Friends, mentre alle 18 sarà celebrata la Santa Messa nella vicina parrocchia di Acquate. La serata proseguirà dalle 19 con l’aperitivo, ancora accompagnato dalla musica, per poi concludersi alle 20 con la cena.

Per partecipare alla cena è previsto un contributo di 20 euro a persona. L’organizzazione invita gli interessati a prenotare entro il 4 settembre inviando una mail all’indirizzo 60@stradastorta.it.

“Festeggeremo all’oratorio di Acquate: lì trascorreremo del tempo insieme passando per merenda, arrampicata, Santa Messa, musica, aperitivo e cena. Un momento pensato per ritrovarsi, incontrare vecchi e nuovi amici e continuare a celebrare una storia che è fatta da 60 anni di montagna, persone e condivisione”, spiegano gli organizzatori.