Il GEL Laorca porta gli escursionisti sul Monte Defendente: appuntamento il 4 ottobre

Ritrovo alle 8 al parcheggio del negozio Galli Ezio in via Fiandra a Lecco

L’escursione sarà effettuata con mezzi propri e prevede il pranzo al sacco

LECCO – Una nuova uscita per andare alla scoperta delle montagne del territorio. Il GEL Laorca ha fissato per domenica 4 ottobre il prossimo appuntamento del proprio calendario escursionistico, con destinazione il Monte Defendente, in Valsassina.

La partenza è prevista al mattino: il ritrovo per i partecipanti è fissato alle ore 8 al parcheggio del negozio Galli Ezio, in via Fiandra a Lecco. Per raggiungere il punto di partenza dell’escursione saranno utilizzati mezzi propri.

Il Monte Defendente viene presentato dal gruppo come una meta panoramica e poco conosciuta, al centro di una giornata dedicata all’escursionismo e alla scoperta del territorio. Per i partecipanti è previsto il pranzo al sacco.

Per ulteriori informazioni sull’appuntamento è possibile contattare il GEL Laorca all’indirizzo email info@gel-laorca.org oppure al numero 320 4161590. Il gruppo mette inoltre a disposizione il proprio sito e i canali social Facebook e Instagram, rispettivamente GelLaorca e gel.laorca.

L’invito del Consiglio Direttivo è rivolto agli appassionati che vorranno prendere parte alla giornata sul Monte Defendente.