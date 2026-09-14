Il GEO del CAI di Lecco sulla Via Francigena: due giorni sulle orme di Sigerico

Sono stati 39 i Seniores del CAI di Lecco impegnati nell’escursione lungo alcuni tratti della storica Via Francigena

Un percorso sulle orme dell’Arcivescovo di Canterbury Sigerico, che nel 990 d.C. raggiunse Roma in 79 tappe

LECCO – Una “due giorni” sulle orme di Sigerico, Arcivescovo di Canterbury, per ripercorrere alcuni chilometri della Via Francigena e condividere un’esperienza di escursionismo e scoperta del territorio. È stata questa l’iniziativa che il GEO, Gruppo Età d’Oro, che coordina le numerose attività dei Seniores del CAI di Lecco, ha organizzato il 9 e 10 settembre.

L’obiettivo era ripercorrere alcuni tratti dell’antico itinerario seguito da Sigerico nel lontano 990 d.C., quando, attraverso 79 tappe, raggiunse Roma per ricevere il pallium papale, la stola di lana di agnello simbolo del suo nuovo incarico ecclesiastico.

L’ingresso in Italia avvenne proprio dal Gran San Bernardo, a 2.473 metri sul livello del mare. Nei pressi del passo, intorno all’anno 1000, venne realizzato un ospizio destinato ai pellegrini, che potevano trovare riparo dal freddo e un luogo dove trascorrere la notte. Ancora oggi la zona ospita l’allevamento dei cani San Bernardo, animali da salvataggio di grossa taglia diventati celebri anche per la caratteristica botticella di liquore portata al collo.

Sono stati 39 i Seniores del CAI di Lecco a percorrere le due tappe che dal passo hanno condotto il gruppo fino ad Aosta, l’antica Augusta Praetoria, città che ha conservato l’impianto delle città romane, a partire dal decumano.

La prima tappa, iniziata dopo aver affrontato lo sbalzo termico dei 6 gradi centigradi registrati al passo, è stata accompagnata da vento, pioggia e freddo. Condizioni che hanno messo a dura prova gli escursionisti, impegnati in una discesa con 950 metri di dislivello.

La seconda giornata, invece, è stata caratterizzata da un tempo più clemente e fresco e ha permesso al gruppo di affrontare una piacevole passeggiata nel bosco, costeggiando i ru, i canali valdostani di origine medievale utilizzati per l’irrigazione dei campi.

L’itinerario ha portato infine il gruppo nel capoluogo regionale, dove non sono mancati gli acquisti di fontina DOP, mocetta e altre prelibatezze locali. I Seniores hanno inoltre visitato la Basilica dedicata a San Grato, patrono della città, prima di fare ritorno a Lecco.

Un ringraziamento è stato rivolto al presidente Michele Bettiga, ad Angelo Maggi, Alessandro Caspani, Angela Ratti e Vasco Tondo, che si sono impegnati con passione nell’organizzazione della due giorni.