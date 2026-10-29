La Gardata e Alpe Era, ultima escursione del 2026 per il GEL

Appuntamento domenica 8 novembre con partenza alle 8 da Lecco

Il percorso prevede 645 metri di dislivello positivo e pranzo al sacco

LECCO – Ultimo appuntamento escursionistico del 2026 per il Gruppo Escursionisti Laorchesi (GEL), che domenica 8 novembre propone una traversata da La Gardata all’Alpe Era, nel territorio di Mandello del Lario, in provincia di Lecco.

La partenza è fissata alle 8 dal parcheggio del negozio Galli Ezio, in via Fiandra a Lecco. Il trasferimento fino a Rongio, punto di partenza dell’escursione, avverrà con mezzi propri.

Il percorso si snoda lungo la valle del fiume Meria. Da Rongio, a quota 398 metri, i partecipanti raggiungeranno il Ponte di Ferro (509 metri) e la Grotta Ferrera (605 metri), per poi proseguire fino alla panoramica località di La Gardata, situata a 1.043 metri di quota. Per questa prima parte del tragitto sono previste circa due ore e mezza di cammino.

Il rientro a Rongio, della durata indicativa di due ore, passerà dall’Alpe di Era, a 821 metri, e dal caratteristico Santuario di Santa Maria sopra Olcio, situato a 643 metri.

L’itinerario presenta una difficoltà escursionistica E, con un dislivello positivo di 645 metri e un tempo complessivo di percorrenza di quattro ore e mezza. Il pranzo è previsto al sacco.

Il GEL raccomanda ai partecipanti di presentarsi con abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguati a un percorso di media montagna. Sono consigliati i bastoncini da trekking, mentre non sono ammesse scarpe da tennis. Per prendere parte all’uscita è inoltre necessario essere soci del Gruppo Escursionisti Laorchesi.

Con questa traversata si conclude il cammino iniziato a marzo: il gruppo invita i soci a partecipare numerosi all’ultimo appuntamento della stagione.