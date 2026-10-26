Laorca, il GEL invita al Pranzo Sociale 2026: appuntamento il 22 novembre

L’appuntamento è fissato per domenica 22 novembre all’agriturismo Costa del Coldara

Prenotazioni entro il 18 novembre

LECCO – Una giornata all’insegna della convivialità per ritrovarsi dopo la stagione escursionistica. Il GEL Laorca dà appuntamento a soci e amici per il Pranzo Sociale 2026, in programma domenica 22 novembre all’agriturismo Costa del Coldara, in via Coldara 3, nella frazione di San Marco a Torre de’ Busi, in provincia di Bergamo. Il ritrovo è fissato per le 12.15.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per trascorrere qualche ora insieme e condividere la passione per la montagna anche lontano dai sentieri. L’invito del gruppo, con il consueto tono scherzoso, anticipa quello che viene definito l’appuntamento più impegnativo della stagione: una sfida a tavola per mettere alla prova, metaforicamente, la resistenza delle proprie mandibole.

Il menù e i costi

Il menù proposto prevede un antipasto di salumi locali con giardiniera in agrodolce, polentina con fonduta di stracchino di valle e pistacchio e formaggino di capra a chilometro zero con olio extravergine e timo.

Tra i primi sono in programma garganelli al salmì d’Angus degli allevamenti del Coldara con scaglie di Grana Padano DOP e fagottino gratinato ai funghi. A seguire, noce di vitello arrosto al rosmarino e filetto di maialino in crema di patate al ginepro, accompagnati da patate al forno e polenta. Il pasto si concluderà con la torta GEL Laorca, spumante e caffè. Sono inoltre previsti vini bianco e rosso della Cantina Val San Martino.

Il costo del pranzo è di 35 euro per gli adulti. Per i bambini fino a 10 anni sono disponibili menù a scelta con prezzi compresi tra 10 e 20 euro.

Come prenotare

Le adesioni devono essere comunicate entro mercoledì 18 novembre. È possibile prenotare direttamente nella sede del GEL, scrivendo all’indirizzo info@gel-laorca.org oppure inviando un messaggio al numero 320 4161590.

Per confermare la prenotazione è richiesta una caparra di 10 euro, da versare presso la sede del gruppo oppure tramite bonifico sul conto corrente del GEL.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.gel-laorca.org e i canali social del gruppo, su Facebook come GelLaorca e su Instagram come gel.laorca.

Il GEL Laorca invita soci e amici a partecipare numerosi al pranzo, per condividere una giornata in compagnia e festeggiare insieme la stagione trascorsa.