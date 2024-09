150° CAI Lecco. Il passato che ispira il futuro: ai Resinelli “Archivi per la Montagna”

Al Rifugio SEL l’evento conclusivo del progetto di riordino e inventariazione dell’Archivio Storico sezionale

Venerdì 20 e sabato 21 settembre esperti, studiosi e appassionati di montagna si riuniranno per dimostrare che un archivio “non è solo un deposito di documenti”

PIANI RESINELLI – Si svolgerà ai Piani Resinelli, presso il Rifugio SEL, il convegno “Archivi per la Montagna”, che va a concludere idealmente un progetto avviato all’inizio del 2023 dal CAI Lecco per il riordino e l’inventariazione del proprio Archivio Storico, nell’anno in cui la sezione celebra il 150° anniversario, così da onorare la propria identità e memoria storica, mettendo in sicurezza e valorizzando una parte significativa del proprio passato, che continua a ispirare anche le scelte future.

Due giorni, venerdì 20 e sabato 21 settembre, dedicati all’evento di rilevanza nazionale che si propone di legare passato e futuro della montagna attraverso la tutela del patrimonio culturale e naturale d’alta quota. Si tratta di un’iniziativa che affonda le radici nella convinzione che l’archivio non sia solo un deposito di documenti, ma un vero e proprio patrimonio vivo, parte integrante della storia dell’ente che l’ha prodotto.

Il convegno avrà inizio venerdì 20 settembre alle ore 14.00 e coinvolgerà esperti del settore, studiosi e appassionati di montagna si alterneranno in un programma ricco di interventi, tavole rotonde e dibattiti. Sarà esplorato il ruolo fondamentale degli archivi e dei documenti legati alla montagna, attraverso la presentazione di ricerche e casi di studio che ne metteranno in luce l’importanza sia sotto un profilo storico sia come risorsa per il futuro. Gli archivi, molti dei quali gestiti dalle Sezioni CAI, rappresentano strumenti chiave per pianificare azioni volte alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente montano, con particolare attenzione al patrimonio che esso rappresenta.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’opportunità unica per approfondire il rapporto tra storia, natura e futuro della montagna, in un contesto suggestivo come quello dei Piani Resinelli. La cornice del Rifugio SEL, immerso nel cuore delle montagne lecchesi, offrirà ai partecipanti un ambiente ideale per vivere appieno l’esperienza del convegno.

Per ulteriori informazioni, contattare il CAI Lecco a questi recapiti: email sezione@cai.lecco.it – telefono +39.0341.363588.

“Vi aspettiamo per celebrare insieme questo importante anniversario, che segna un secolo e mezzo di storia, passione e impegno per la montagna”, l’invito del CAI Lecco.