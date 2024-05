150° Cai Lecco. In programma il convegno “La montagna e le sue fragilità”

L’appuntamento è per il 5 giugno al Politecnico

“Convegno dedicato ad Antonio Stoppani nel ricordo del suo impegno come docente, appassionato e studioso di montagna”

LECCO – Il Cai Lecco organizza nell’ambito dei 150 anni del Cai, un convegno dal titolo “La montagna e le sue fragilità: clima e territorio” per discutere sui problemi della montagna nell’era dei cambiamenti climatici, con lo sguardo rivolto al territorio lecchese. Il convegno inizierà con il benvenuto di Manuela Grecchi (Prorettore del Polo Territoriale di Lecco), Mauro Gattinoni (Sindaco di Lecco), Antonio Montani (Presidente Generale Cai e Vico Valassi – Presidente Univerlecco). L’appuntamento è per mercoledì 5 giugno dalle ore 14 alle ore 18.45 presso l’Aula Magna del Politecnico di Lecco in Via Ghislanzoni, Edificio 10.

Questo convegno, nato dalla collaborazione del Cai Lecco con il polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, raduna figure con esperienza e conoscenza della montagna, per ragionare su un ambiente particolarmente sensibile ai cambiamenti climatici e riprendere alcuni spunti emersi dal 101° Congresso nazionale del Cai tenuto lo scorso novembre a Roma, tra cui paesaggio, clima, parchi, rifugi, bivacchi, situazioni critiche e soluzioni tecniche.

“Il convegno è dedicato ad Antonio Stoppani nel ricordo del suo impegno come docente all’Istituto tecnico superiore di Milano e come appassionato e studioso di montagna: a duecento anni dalla nascita, risulta di estrema attualità il suo approccio scientifico basato su esperienza e studi di un ambiente naturale soggetto a trasformazioni indotte dall’uomo, e il suo impegno per la divulgazione a livello educativo, scientifico e popolare” spiegano i membri del Cai Lecco.

