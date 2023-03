150° Cai Milano: un percorso per collegare i rifugi Porta, Rosalba e Brioschi

Tanti gli appuntamenti organizzati per celebrare l’importante traguardo

“Il Sentiero Milano sulle Grigne è il nostro modo di lasciare, su queste montagne, una traccia duratura dei nostri 150 anni”

MILANO – Il Cai Milano festeggia il 150° anniversario di fondazione, alcuni tra i principali appuntamenti pensati per celebrare l’importante traguardo si svolgeranno sul territorio della provincia di Lecco. Sono infatti tre i rifugi del Cai Milano sulle nostre montagne: Rifugio Brioschi (Grignone), Rifugio Rosalba (Grignetta) e Rifugio Porta (Piani Resinelli).

Un’importante iniziativa per il 150° prevede di tracciare e attrezzare un percorso destinato a collegare proprio i tre rifugi della sezione di Milano: “Sentiero Milano sulle Grigne è un’importante iniziativa sul gruppo delle Grigne per tracciare e attrezzare un percorso destinato a collegare il Rifugio Porta, al Rifugio Rosalba e al Rifugio Brioschi. Un percorso con caratteristiche di sostenibilità e sicurezza, destinato a rinnovare la tradizione dell’andare per sentieri in Grigna, affrontando in tutta sicurezza le vie, note e meno note, che collegano il fondovalle al Rifugio Porta, al Rifugio Rosalba e al Rifugio Brioschi. E’ il nostro modo di lasciare, su queste montagne, una traccia duratura dei nostri 150 anni”.

Il programma dei festeggiamenti ricalca l’impegno del Cai Milano nell’alpinismo, scialpinismo, escursionismo, sci di fondo escursionismo e ciclo-escursionismo. E spazierà tra Milano, le montagne di casa e il K2 in Pakistan. Con un occhio di riguardo alla salute e alla cultura. Il Cai Milano, fondato il 16 novembre 1873 e presieduto per la prima volta dall’abate Antonio Stoppani, conta 6.200 soci e 250 fra istruttori e accompagnatori, tutti volontari. Sono ben 15 i gruppi del Cai Milano e 4 le Scuole di formazione che alimentano e condividono questa passione, promuovono la cultura e la formazione sui temi della montagna e che organizzano escursioni e attività in sicurezza. E sono 15 anche i rifugi alpini gestiti dal Cai Milano tra Lombardia, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige; per valorizzarli ulteriormente la sezione lancerà quest’anno un premio a punti per tutti i soci che dimostreranno di averli visitati nel corso della stagione.

“Il 16 novembre 1873, un piccolo gruppo di scienziati naturalisti e di pioneristici amanti della montagna diede il via alla storia della nostra associazione a Milano. È un onore avere modo di festeggiare oggi tutto ciò che è seguito a quel momento – ha detto il Presidente del Cai Milano, Roberto Monguzzi – la nostra è davvero una realtà speciale: lungo questo secolo e mezzo abbiamo vissuto e accompagnato tutte le vicende del nostro Paese. Attraverso gli appuntamenti che i nostri volontari hanno programmato, vi accorgerete di far parte di una appassionata e vissuta fetta di storia italiana, sempre coniugata con un grande amore per la montagna. Valori come la solidarietà, l’amicizia, il rispetto per la natura, uniti a grande arricchimento personale, sono i contributi che il CaiI Milano è da sempre pronto a condividere con tutti. Diamo il via, quindi, ai nostri festeggiamenti, sperando di avervi con noi, convinti di dare il giusto riconoscimento a chi ci ha preceduti e con l’idea precisa di seguire la traccia da loro segnata anche per il futuro. Un caro saluto a tutti, con l’antico motto del CAI Milano, che mai come oggi ci sembra giusto ricordare: Excelsior!”.

Il tutto culminerà nella festa di sabato 18 novembre, in cui verranno premiati i soci più fedeli e gli allievi che si sono contraddistinti nell’attività alpinistica ed escursionistica della sezione.