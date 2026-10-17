80esimo dei Ragni, in Piazza Garibaldi le imprese di Cazzanelli e Loreggian

Presentato anche il progetto CAI Eagle Team alla presenza del presidente nazionale Montani

LECCO – Una storia lunga ottant’anni, grandi imprese sulle pareti di tutto il mondo e lo sguardo rivolto alle nuove generazioni di alpinisti. È stato questo il filo conduttore della serata di venerdì 16 ottobre in piazza Garibaldi, nell’ambito del Lecco Climbing Festival, la manifestazione organizzata per celebrare l’80° anniversario dei Ragni della Grignetta.

Prima della serata alpinistica con François Cazzanelli e Silvia Loreggian, spazio alla presentazione del CAI Eagle Team, il progetto dedicato alla formazione e alla crescita di giovani alpinisti, con i candidati protagonisti dell’incontro.

Presente anche Antonio Montani, presidente generale del Club Alpino Italiano, a testimoniare il legame tra il gruppo lecchese e il mondo dell’alpinismo nazionale.

La serata è poi entrata nel vivo con François Cazzanelli e Silvia Loreggian, due protagonisti dell’alpinismo contemporaneo che hanno accompagnato il pubblico attraverso immagini e racconti delle loro più recenti imprese. Due percorsi differenti, accomunati dalla passione per la montagna e dalla ricerca di nuove sfide, tra ascensioni impegnative, esplorazione e avventura.

L’appuntamento ha rappresentato uno dei momenti centrali della prima giornata del festival, che fino a domenica 18 ottobre porta l’arrampicata e la cultura della montagna nel cuore di Lecco, coinvolgendo piazze e spazi cittadini.

Non sono mancate le premiazioni di partner e realtà che hanno intrecciato la storia dei Ragni con le nuove esperienze dell’alpinismo e dell’arrampicata. Un anniversario che non guarda soltanto al passato dei celebri maglioni rossi, fondati nel 1946, ma anche al futuro della comunità alpinistica lecchese.

GALLERIA FOTOGRAFICA a cura di Giancarlo Airoldi