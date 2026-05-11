A Galbiate la proiezione del docufilm “Straordinarie” dedicato a sei rifugiste

Tra le protagoniste anche Anna Bortoletto anima del rifugio Grassi

Appuntamento mercoledì 13 maggio alle ore 21 al cinema Cardinal Ferrari

GALBIATE – La Società Escursionisti Lecchesi propone un bell’evento in collaborazione con il cinema Cardinal Ferrari di Galbiate, la data da segnare in calendario è quella mercoledì 13 maggio alle ore 21.

Tutti gli appassionati di montagna e non solo sono invitati alla proiezione del docufilm “Straordinarie”, presentato lo scorso anno al Festival di Trento e vede protagoniste sei donne rifugiste tra cui Anna Bortoletto del Rifugio Grassi, storica struttura di priorità della Sel. In sala, oltre ad Anna Botoletto, saranno presenti anche la regista Giorgia Lazzarini e il direttore della fotografia Lorenzo Mariotti.

Sei donne che hanno scelto di intraprendere un percorso di vita significativo. Sono rifugiste, donne straordinarie che hanno scelto di vivere e lavorare in alta quota, in un ambiente dove le premesse non sono sempre favorevoli, cercano il loro posto nel mondo, trovando forza e determinazione. Con il loro impegno e la loro dedizione diventano le custodi di questi luoghi meravigliosi, dimostrando la forza e il coraggio delle donne in un ruolo tradizionalmente associato agli uomini. In “Straordinarie” si intrecciano temi come l’ambiente, il lavoro, gli stereotipi di genere, ma anche storie di amicizia, di lavoro di gruppo, di ricerca di pace e di crescita personale.