A giungo tre serate speciali organizzate dal Cai Calco

Tutti gli incontri si terranno alle ore 21 presso la sede di via Indipendenza 17 a Calco

CALCO – Giugno si tinge di avventura con tre serate speciali organizzate dal Cai Calco: racconti emozionanti, imprese alpinistiche leggendarie e viaggi che ispirano. Tutti gli incontri si terranno alle ore 21 presso la sede di via Indipendenza 17 a Calco.

Venerdì 13 giugno

A piedi attorno al Lago di Como

Incontro con Massimo Lozzi, istruttore del CAI di Como e autore della guida escursionistica A Piedi attorno al Lago di Como per parlare delle più interessanti escursioni montane attorno al “Lago più bello del mondo”.

Massimo Lozzi, ingegnere e insegnante di yoga, è un conoscitore ed esploratore dei sentieri, spesso sconosciuti o dimenticati, che si articolano su tutti i versanti del Lario. È iscritto da più di quarant’anni alla Sezione di Como del CAI, presso cui è consigliere e istruttore di scialpinismo nella scuola intitolata a Pietro e Luciano Gilardoni. È inoltre membro della Commissione Nazionale del CAI Rifugi e Opere Alpine.

Venerdì 20 giugno

In viaggio con Lola e Annalisa

Due alpiniste, due amiche, Lola Delnevo e Annalisa Fioretti, protagoniste di avvincenti avventure ci porteranno con loro nella discesa del fiume Yukon in canoa, in entusiasmanti esperienze tra Nepal, Verdon, e… una serata forte, unica e particolare.

Eleonora Delnevo detta Lola, classe 1980, è stata la seconda donna a far parte dello storico gruppo dei Ragni di Lecco. Nel marzo 2015 ha subito un grave incidente e ha riportato una lesione completa alla spina dorsale, che l’ha paralizzata dalla vita in giù. Tuttavia ricomincia subito con lo sport, praticando in particolare il kayak e il para-climbing. Nel 2018 è diventata la prima italiana con disabilità a scalare la via Zodiac su El Capitan nello Yosemite.

Annalisa Fioretti, come faccio a descrivermi…? Sognatrice, viaggiatrice, innamorata della Natura e della sua bellezza. Sogno di girare il mondo regalando anche sprazzi delle mie capacità lavorative a chi non potrà mai ripagarle se non con un sorriso. Sono contro ogni tipo di falsità, dislivelli, record assurdi e voglia di dover dimostrare chissà cosa a chissà chi. Amo le persone sincere e leali, il cui Animo trasparente mi trasmette empatia e leggerezza. Sarò sempre dalla parte degli ultimi e degli sfortunati e rifuggirò sempre l’emulazione di sè stessi e la falsa modestia!

Venerdì 27 giugno

Quelli del Cerro Torre

La storia mai raccontata della leggendaria salita del Cerro Torre da parte dei Ragni di Lecco, un’avventura che segna un capitolo fondamentale nella storia dell’alpinismo mondiale. Ne parliamo con Giorgio Spreafico, autore dell’omonimo libro.

Giorgio Spreafico vive a Lecco, la città dove è nato nel 1954. Più volte premiato per la sua attività di giornalista e scrittore, è autore anche di Orme su vette lontane (2002), Enigma Cerro Torre (2006), Il prigioniero dell’Eiger (2008), Torre Egger solo andata (2010), Cerro Torre – La sfida (2013). Insieme al fratello Antonio ha pubblicato Luce (2014).

