A Lecco grande successo per il docufilm “K2 – La grande controversia”

Una serata intensa tra storia, alpinismo e memoria

Il racconto della conquista del K2 e il caso Bonatti

LECCO – Dopo il successo della prima serata del 29 ottobre, dedicata alla proiezione del docufilm “Tra natura e quota – Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane”, l’iniziativa è proseguita con un secondo appuntamento molto partecipato, realizzato in sinergia tra la sezione lecchese del Cai e la Sala della Comunità di Castello, gestita da un gruppo di volontari.

Il 5 novembre è stato proiettato il docufilm “K2 – La grande controversia”, già presentato in prima nazionale il 26 ottobre al Teatro Manzoni di Milano alla presenza del regista Reinhold Messner.

“Attraverso materiali d’archivio e immagini, anche inedite, il film ricostruisce nei dettagli la straordinaria impresa del 1954, quando una spedizione italiana conquistò la vetta himalayana del K2, accendendo l’orgoglio e l’entusiasmo dell’intero Paese – continuano i coordinatori dell’evento – Dietro alla versione ufficiale dell’ascensione del K2 in realtà si nascondevano dei lati oscuri che per molti anni si vollero mantenere celati”.

“Nel suo lavoro, Messner mette in luce come la solidarietà tra compagni di cordata possa talvolta incrinarsi fino a sfociare in inganno e tradimento, ripercorrendo la vicenda del grande sconfitto della spedizione: Walter Bonatti. Dopo anni di accuse e tentativi di screditarlo da parte di alcuni membri della spedizione, Bonatti è stato ufficialmente riabilitato solo nel 2008. Attraverso un coinvolgente intreccio di materiali d’archivio e ricostruzioni, Messner ricostruisce ciò che accadde realmente e racconta il lungo cammino con cui Bonatti è riuscito, infine, a ottenere giustizia” spiegano gli organizzatori.

Alla serata hanno preso parte Paola Frigerio, presidente della sezione “Riccardo Cassin” del Cai di Lecco, Nicoletta Favaron, regista e videomaker di montagna nonché vicepresidente del Trento Film Festival, e Federico Secchi, guida alpina valtellinese classe 1992 che nel 2024 ha raggiunto gli 8.611 metri del K2. Per Secchi è stata anche l’occasione per raccontare la sua esperienza e condividere i progetti futuri.