“Abbassa il Rischio” #2 – Cosa mettere nello zaino per fare un’escursione invernale?

Consigli fondamentali per preparare al meglio ogni uscita in montagna e ridurre i rischi prima di partire
LECCO – Nella seconda puntata di “Abbassa il Rischio”, dedicato alla sicurezza in montagna, scopriamo insieme cosa bisogna mettere nello zaino prima di partire per un’escursione in montagna durante il periodo invernale.
Il progetto è stato ideato e realizzato dagli Studenti della Classe 5^ indirizzo “Servizi alla Cultura e allo Spettacolo” dell’Istituto Bertacchi di Lecco con Lecconotizie.com e la collaborazione delle Guide Alpine Lombardia e dei volontari del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana (Stazioni di Lecco, Triangolo Lariano e Valsassina – Valvarrone)