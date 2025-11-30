“Abbassa il Rischio” #3 – Cosa mettere nello zaino per fare un’escursione estiva?

Ildagli Studenti della Classe 5^ indirizzo “Servizi alla Cultura e allo Spettacolo” dell’Istituto Bertacchi di Lecco con Lecconotizie.com e la collaborazione delle Guide Alpine Lombardia e dei volontari del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana (Stazioni di Lecco, Triangolo Lariano e Valsassina – Valvarrone)