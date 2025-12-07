“Abbassa il Rischio” #4 – Come si effettua, in montagna, una chiamata di soccorso?

Consigli fondamentali per preparare al meglio ogni uscita in montagna e ridurre i rischi prima di partire

LECCO – Nella quarta puntata di Abbassa il Rischio, dedicata alla sicurezza in montagna, approfondiamo come effettuare correttamente una chiamata di emergenza quando ci si trova in difficoltà e si rende necessario attivare i soccorsi.

Il progetto è stato ideato e realizzato dagli Studenti della Classe 5^ indirizzo “Servizi alla Cultura e allo Spettacolo” dell’Istituto Bertacchi di Lecco con Lecconotizie.com e la collaborazione delle Guide Alpine Lombardia e dei volontari del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana (Stazioni di Lecco, Triangolo Lariano e Valsassina – Valvarrone)