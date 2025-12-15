“Abbassa il Rischio” #5 – Ho visto la foto sui social! Come evitare di finire nei guai

Consigli fondamentali per preparare al meglio ogni uscita in montagna e ridurre i rischi prima di partire

LECCO – Nella quinta puntata di Abbassa il Rischio, dedicata alla sicurezza in montagna, consigli utili per evitare finire dei guai quando si decide di pianificare la propria escursione basandosi solo su ciò che si vede sui social, o affidandosi a pseudo esperti di montagna.

Per pianificare un’escursione è bene affidarsi sempre ed esclusivamente a enti e persone che abbiano competenze riconosciute e un ruolo istituzionale o professionale nella sicurezza e nella frequentazione della montagna, come il CAI, il Soccorso Alpino, le Guide Alpine, i rifugisti o associazioni ufficialmente accreditate. Solo queste realtà sono deputate a fornire informazioni, indicazioni e consigli affidabili, basati su preparazione tecnica, esperienza diretta e conoscenza del territorio, riducendo concretamente il rischio di incidenti e situazioni pericolose.

Il progetto è stato ideato e realizzato dagli Studenti della Classe 5^ indirizzo “Servizi alla Cultura e allo Spettacolo” dell’Istituto Bertacchi di Lecco con Lecconotizie.com e la collaborazione delle Guide Alpine Lombardia e dei volontari del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana (Stazioni di Lecco, Triangolo Lariano e Valsassina – Valvarrone)