“Abbassa il Rischio” #8 – Sentiero, sentiero attrezzato, ferrata… quali sono le differenze?

Consigli fondamentali per preparare al meglio ogni uscita in montagna e ridurre i rischi prima di partire
LECCO – Nell’ottava puntata di Abbassa il Rischio, dedicata alla sicurezza in montagna, scopriamo assieme le differenze tra le varie tipologie di sentiero: sentiero, sentiero, attrezzato, ferrata o itinerario alpinistico.
Il progetto è stato ideato e realizzato dagli Studenti della Classe 5^ indirizzo “Servizi alla Cultura e allo Spettacolo” dell’Istituto Bertacchi di Lecco con Lecconotizie.com e la collaborazione delle Guide Alpine Lombardia e dei volontari del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana (Stazioni di Lecco, Triangolo Lariano e Valsassina – Valvarrone)