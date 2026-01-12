“Abbassa il Rischio” #9 – Consigli per andar per funghi “abbassando il rischio”

LECCO – Siamo giunti alla nona e penultima puntata della rubrica “Abbassa il Rischio”, dedicata alla sicurezza in montagna. Andiamo verso la conclusione è lo facciamo fornendo qualche consiglio utile a tutti gli appassionati di funghi che durante la stagione (dalle nostre parti inizia in estate inoltrata e dura per tutto l’autunno o quasi), vanno in cerca delle prelibatezze del bosco talvolta in zone poco battute, irte e remote.

Il progetto è stato ideato e realizzato dagli Studenti della Classe 5^ indirizzo “Servizi alla Cultura e allo Spettacolo” dell’Istituto Bertacchi di Lecco con Lecconotizie.com e la collaborazione delle Guide Alpine Lombardia e dei volontari del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana (Stazioni di Lecco, Triangolo Lariano e Valsassina – Valvarrone)