Acel Energie rinnova il suo sostegno ai Ragni e alla palestra di arrampicata

“Una realtà importante per il territorio, crediamo molto in questa attività”

50 ragazzi nella squadra agonistica, 30 corsi a settimana, progetti con le scuole e con i diversamente abili

LECCO – Lecco rinnova il suo sostegno a favore dei Ragni di Lecco e, in particolare, alla palestra di arrampicata di via Carlo Mauri e alle centinaia di giovani che la frequentano.

Un sostegno a una realtà importante per il territorio: “Parliamo di un gruppo che ama la montagna e ci permette di amarla – ha detto Giuseppe Borgonovo, presidente di Acel Energie -. Una palestra che è anche luogo di socializzazione e divertimento, oltre ad avere una funzione educativa per gli oltre 150 ragazzi che la frequentano che possono conoscere e apprezzare la montagna realtà che non va mai sottovalutata. Crediamo molto in questa realtà e guardiamo allo stesso orizzonte”.

“Grazie ad Acel che da anni ci aiuta a realizzare un sacco di attività – ha detto il presidente del gruppo Ragni Luca Schiera -. In particolare quest’anno si è deciso di puntare sulla palestra e sui giovani visto che l’arrampicata sportiva indoor è un mondo in fortissima espansione. Abbiamo visto un’intera generazione crescere in quella palestra, atleti che poi sono entrati nel gruppo Ragni e hanno fatto attività in tutto il mondo. Si tratta di una struttura con dei limiti perché il bacino di utenza è talmente in espansione che gli spazi non sono più sufficienti perciò c’è un importante progetto di ampliamento”.

Luca Passini, presidente della squadra di arrampicata sportiva dei Ragni ricorda gli inizi una ventina di anni fa: “Fu una scommessa per i Ragni: nessuno voleva gestirla poiché si aveva il timore di non riuscire a rientrare dei costi. Oggi gestiamo una squadra di 50 atleti, collaboriamo con le scuole, facciamo team building per le aziende, portiamo avanti progetti con ragazzi diversamente abili, organizziamo 30 corsi a settimana tra bambini, ragazzi e adulti e abbiamo 200 persone in lista di attesa per i corsi. Adesso gli spazi sono risicati ma da un paio di anni stiamo lavorando a un progetto di ampliamento che prevede, tra l’altro, la realizzazione di una struttura regolamentare per l’arrampicata Speed dove la campionessa mondiale Beatrice Colli potrà allenarsi senza dover andare a Milano”.

Un progetto da 2.180.000 euro che ha già ricevuto 1.500.000 euro di contributi per le Olimpiadi 2026: “Altri enti ci hanno detto di voler concorrere al progetto, non siamo ancora arrivati al traguardo ma speriamo di arrivarci presto”.