Aggiornata la legge che guida l’operato del Soccorso alpino

Soddisfazione del CNSAS nazionale per la riforma di legge sul Soccorso Alpino

“Più strumenti per chi opera in un ambiente estremo come la montagna”

ROMA / LECCO – “Abbiamo ottenuto un risultato importante: investire nella sanità e nella sicurezza, con maggiori strumenti per chi opera in un ambiente estremo come la montagna”. Non hanno dubbi il Ministro per il Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà e il Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), Maurizio Dellantonio, che hanno presentato la riforma della legge principale che governava l’operato del CNSAS.

Un provvedimento approvato nei giorni scorsi dal Parlamento, strettamente legato anche all’emergenza Coronavirus che sta vivendo il Paese, che impone investimenti e particolare attenzione all’intero comparto della sanità e dell’emergenza. “Devo ringraziare fortemente il Governo ed il Ministro D’Incà”, ha voluto sottolineare in apertura di conferenza Dellantonio, “hanno seguito con competenza e attenzione l’intero iter, dando maggiori strumenti per il nostro Corpo e di conseguenza maggiore sicurezza per l’Italia”.

LE MODIFICHE APPORTATE DALLA NUOVA LEGGE

In sintesi rispetto alla “vecchia” legge (n. 74 del 21 marzo 2001) il nuovo provvedimento, la legge n° 126 del 13 ottobre 2020, propone: