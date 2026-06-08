Ai Piani d’Erna torna il Raduno “Pino Negri”: una giornata tra memoria, montagna e amicizia

Domenica 14 giugno l’appuntamento organizzato dal CAI Strada Storta con il patrocinio del Comune di Lecco e la collaborazione dei Ragni e del Soccorso Alpino

Santa Messa alla Croce dei Piani d’Erna, omaggio ai partecipanti che saliranno a piedi e momento conviviale con polenta taragna e panini

LECCO – Torna domenica 14 giugno ai Piani d’Erna il tradizionale e sentito Raduno “Pino Negri”, appuntamento dedicato alla montagna, al ricordo e alla condivisione organizzato dal CAI Strada Storta con il patrocinio del Comune di Lecco.

L’iniziativa si svolge con la collaborazione del Gruppo Ragni di Lecco e della Stazione di Lecco della XIX Delegazione Lariana del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), realtà che da sempre rappresentano punti di riferimento per l’alpinismo e la cultura della montagna lecchese.

La giornata prenderà il via tra le 8 e le 10 con la distribuzione delle contromarche presso l’inizio del Sentiero n.1 in località Deviscio e del Sentiero n.18 “Passo del Cammello”. Chi sceglierà di raggiungere i Piani d’Erna a piedi potrà ricevere una contromarca che consentirà il ritiro di un gadget omaggio, fino a esaurimento delle scorte.

Alle 11.30, presso la Croce dei Piani d’Erna, sarà celebrata la Santa Messa in ricordo di Pino Negri, officiata da don Walter e accompagnata dal Coro San Giorgio di Acquate. Durante la funzione sarà ricordato anche Mariolino Conti, amico e compagno di tante esperienze vissute in montagna.

Al termine della celebrazione, dalle 12.30, in località Fonte sarà possibile pranzare con polenta taragna e panini in un clima di amicizia e convivialità.

Fino alle 14 i partecipanti in possesso della contromarca potranno inoltre ritirare il gadget omaggio messo a disposizione grazie al contributo di OMF Officina Meccanica Frigerio e Bar Vitali.

L’invito è aperto a soci, simpatizzanti, famiglie e a tutti gli appassionati della montagna, per una giornata che vuole mantenere vivo il ricordo di Pino Negri e rafforzare i valori di amicizia, solidarietà e passione per l’ambiente alpino.