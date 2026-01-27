Al CAI Lecco stasera la presentazione di “Le mie Orobie”

Alle ore 21 l’incontro nella sede di via Papa Giovanni XXIII

Il CAI Lecco ospita la presentazione di “Le mie Orobie”, libro di Marco Goisis illustrato da Raffaele Negri, dedicato alle montagne bergamasche

LECCO – Un appuntamento culturale dedicato alla montagna e al racconto delle Orobie è in programma a Lecco con la presentazione del libro Le mie Orobie di Marco Goisis, illustrato da Raffaele Negri. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività culturali promosse dal CAI Lecco, che anche quest’anno propone momenti di approfondimento rivolti a soci e appassionati.

L’incontro è fissato per stasera, martedì 27 gennaio, alle ore 21, presso la sede del CAI Lecco in via Papa Giovanni XXIII, 11. Al centro della serata il volume di Goisis, arricchito dalle illustrazioni di Negri, socio del sodalizio lecchese e già autore delle tavole che avevano accompagnato il libro pubblicato in occasione del 150° anniversario.

A introdurre lo spirito dell’opera sono le parole dello stesso Negri, tratte dall’introduzione del libro e riportate dagli organizzatori per restituire il senso di una riscoperta definita autentica e, a tratti, magica: “È stato difficile, da parte mia, dare un compendio visivo al realismo della Leggenda e al mistero della Storia, qui di seguito narrati. Il Gallo Forcello, disegnato in copertina, è il simbolo delle Orobie Bergamasche (è anche nel logo dell’omonimo parco); una bellezza fragile e smisurata con cui confrontarsi con rispetto, con cui entrare in comunione fino a rassomigliarsi nella muta. Rosso il sopracciglio dell’istinto naturale e rosso lo zaino colmo di esperienza e saggezza; quel sacco da montagna in cui infilare questo libro nel lungo viaggio alla (ri)scoperta della magia di sé e delle “nostre Orobie”.”

Alla presentazione saranno presenti entrambi gli autori, che incontreranno il pubblico per raccontare la genesi del libro e dialogare sui contenuti. L’ingresso alla serata è libero.