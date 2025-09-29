Al cineteatro Palladium una serata evento dedicata alla montagna

Il 29 ottobre proiezione del docufilm “Tra natura e quota” con Giovanni Storti

Sulle Alpi Apuane per parlare di biodiversità, di rispetto per la natura e di sicurezza in montagna

LECCO – Una serata al cinema Palladium di Castello (Lecco) per testimoniare l’amore per la montagna: il 29 ottobre con il docufilm Tra natura e quota dove Giovanni Storti (del noto trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo) ci porta sulle Alpi Apuane e, in modo leggero e ironico, ma non privo di sostanza, ci parla di biodiversità, di rispetto per la natura e di sicurezza in montagna. Alla serata saranno presenti i registi del film: Manuel Zarpellon e Giorgia Lorenzato, già autori del docufilm Marmolada 3 luglio 2022.

La serata è organizzata con la collaborazione del Cai Lecco ed è un appuntamento imperdibile per gli amanti della montagna e dell’alpinismo in genere. Sul sito del cinema al link “biglietteria” è possibile scegliere il posto e acquistare on-line i biglietti.