Alberto Pirovano eletto consigliere centrale del Club Alpino Italiano

L’ex presidente del Cai Lecco farà parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo

LECCO – L’ex presidente del Cai Lecco e Ragno della Grignetta Alberto Pirovano, nei giorni scorsi, è stato eletto alla carica di consigliere centrale del Club Alpino Italiano. L’elezione si è svolta ad aprile, ma l’ingresso formale è avvenuto in settimana. Il lecchese sarà uno dei 19 membri che faranno parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo che affiancherà il nuovo presidente generale per il triennio 2022-2025 Antonio Montani, eletto a fine maggio all’Assemblea dei Delegati, che si è tenuta presso il Pentagono di Bormio. Antonio Montani, piemontese, prende il posto di Vincenzo Torti, non più rieleggibile dopo due mandati alla presidenza in base al regolamento stesso del Cai.

Alberto Pirovano è invece entrato a far parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo composto da diciannove consiglieri. Esso viene rinnovato per un terzo ogni anno. A ciascuna area regionale o interregionale è attribuita una quota parte del numero totale di consiglieri, in proporzione al numero di soci appartenenti all’area al 31 dicembre dell’anno sociale precedente le elezioni; i delegati di diritto ed elettivi delle Sezioni di ciascuna area regionale o interregionale eleggono localmente i consiglieri attribuiti.

Il Comitato Centrale esercita funzioni di indirizzo politico-istituzionale e ne controlla i risultati; nel corso dell’esercizio valuta l’adeguatezza delle risorse assegnate e la rispondenza dei risultati della gestione rispetto ai programmi adottati dall’Assemblea dei Delegati; attua i compiti delegatigli dall’Assemblea stessa; assolve a funzioni specifiche previste dal regolamento del Cai.