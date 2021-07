All’auditorium Casa dell’Economia la serata dedicata a Romano Perego

Appuntamento giovedì 8 luglio alle 21 alla Casa dell’Economia di via Tonale

La serata dei Ragni di Lecco aprirà idealmente la due giorni LeccoAmaLaMontagna

LECCO – Cambio di sede ma non di programma per la serata dei Ragni di Lecco in calendario giovedì 8 luglio all’auditorium Casa dell’Economia alle 21, in via Tonale 30. Originariamente prevista in piazza Garibaldi e spostata al chiuso per via delle previsioni meteo, la serata aprirà idealmente la due giorni LeccoAmaLaMontagna in programma nel fine settimana.

L’appuntamento sarà dedicato alla memoria di Romano Perego, uno dei più forti alpinisti del gruppo fra gli anni ’50 e ’60, scomparso nel 2019 all’età di 84 anni: una serata all’insegna del grande alpinismo e dell’avventura, nel ricordo di uno dei periodi più belli della storia dei Ragni e di un suo grande protagonista. 100 i posti disponibili in sala.

Saranno proprio i ricordi dei suoi compagni di cordata (Luigi “Bis” Bosisio, Gildo Airoldi, Tino Albani e Luigino Airoldi) ad accompagnare alla scoperta dell’alpinista e dell’uomo, con l’aiuto delle immagini straordinarie tratte dal suo archivio fotografico e della video intervista da lui rilasciata nel 2009 e conservata negli archivi del progetto MOdiSCA.

I “maglioni rossi” terranno idealmente a battesimo il “numero zero” di LeccoAmaLaMontagna, un’esperienza immersiva che si svolgerà sabato 10 e domenica 11 luglio sul sentiero Rotary, organizzata dal Comune di Lecco in collaborazione con l’impresa sociale Girasole e oltre 30 partner. Animeranno il sentiero oltre 50 eventi pensati per tutte le età, ideati e creati con i protagonisti del territorio, associazioni sportive, ambientaliste, culturali e di volontariato, aziende agricole locali, ristoratori, enti del Terzo settore. Gli eventi sono stati studiati per tre target:

Energy, per gli sportivi e quanti vogliono fare esperienze attive quali, ad esempio, tour in e-bike, arrampicata in falesia, escursioni più impegnative e stage di corsa in salita;

Family, per le famiglie che possono stare insieme in sicurezza e sperimentare attività come laboratori creativi, yoga o altre iniziative da vivere insieme genitori e figli;

Relax, per coloro che non intendono rinunciare alle comodità, alla ricerca di un’esperienza gastronomica, al raggiungimento di una meta facile, oltre alle persone più fragili che possono sperimentare lo star bene in montagna, per esempio attraverso percorsi con le joelette.

Ma ci sarà spazio anche per i “golosi”: sarà infatti possibile assaggiare “Il Magno”, un raviolo vegetariano creato per l’occasione dal Pasteto de il Grigio e ispirato ai sapori “del Magnodeno”, realizzato utilizzando prodotti locali. Per maggiori informazioni relative a tutti gli eventi, i contatti e i partner di LeccoAmaLaMontagna è possibile consultare il seguente collegamento oppure direttamente sul portale istituzionale dell’iniziativa (leccoamalamontagna.it).