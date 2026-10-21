All’Uoei Lecco una serata con il chiodatore Marco Nicolodi

Alla scoperta delle nuove falesie estive lecchesi

Nato a Desio nel 1972, è alpinista, istruttore nazionale e accademico del CAI

LECCO – La UOEI Lecco ospiterà venerdì 6 novembre alle ore 21 presso la propria sede una serata con Marco Nicolodi instancabile chiodatore delle falesie lecchesi che negli ultimi anni ha sviluppato il potenziale delle rocce di bassa quota con un occhio soprattutto alle proposte estive.

Linea d’Ombra, il titolo della serata, richiama l’esposizione delle nuove falesie che permette di scalare anche nei mesi più caldi dell’anno grazie all’orientamento a Nord. Le nuove falesie, frutto del lavoro decennale di Marco, si trovano prevalentemente nella zona della bassa Valsassina ma non mancano veri e propri gioielli come la falesia di Erve o il Ceppo Virale sul sentiero verso il Corno Birone.

Marco Nicolodi, nato a Desio nel 1972 è alpinista, istruttore nazionale e accademico del CAI. Scala da 35 anni su un po’ tutto l’arco alpino ed è un assiduo frequentatore dell’area lecchese. Di professione tree-climber ha scoperto come unire le sue capacità professionali con la sua grande passione per le pareti e la roccia. Infatti, dal 2018 si è dedicato, con entusiasmo e determinazione, alla chiodatura di nuove falesie estive.

L’ingresso alla serata è gratuito e aperto a tutti. La Sede UOEI è aperta ogni martedì e venerdì sera dalle ore 21.00 in corso Promessi Sposi 23/N

a Lecco per chiunque volesse maggiori informazioni e desiderasse unirsi al gruppo.